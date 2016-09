Endlich ist es soweit! Für den kommenden JuniorenPressePreis 2014 liegen die Ausschreibungen für Euch bereit!

Ausschreibung für die Schülerzeitung

JuniorenPressePreis 2014: Niedersachsens beste Schülerzeitungen gesucht!

Bis zum 31. Dezember 2014 sucht der Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure e.V. (VNJ) in Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium nach den besten Nachwuchs-Publikationen. Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen bekommen damit wieder die Möglichkeit, ihr journalistisches Können unter Beweis zu stellen.

Der JuniorenPressePreis steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil und blickt auf eine 25-jährige Tradition zurück. Der Landeswettbewerb ist gleichzeitig der Vorausscheid zum bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder, zu dem die drei besten Schülerzeitungen aus jeder Kategorie weitergeleitet werden.

Einsendungen sind in sieben Kategorien möglich:

Grundschule, Förderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Berufsbildende Schule sowie Online Publikationen. Gesamtschulen ohne Sek. II sowie Oberschulen nehmen in der Kategorie Realschule, Gesamtschulen mit Sek. II in der Kategorie Gymnasien teil.

Es wird darum gebeten, jeweils fünf Exemplare der zu bewertenden Schülerzeitung einzureichen. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Schülerzeitung unter www.pressepreis.de an.

Eine aus Medienvertretern, Vertretern der Politik, Wissenschaftlern und VNJ - Vorstandsmitgliedern zusammengesetzte Jury bewertet die Einsendungen nach inhaltlicher und journalistischer Qualität sowie nach Layout und optischer Gestaltung. Zu gewinnen gibt es verschiedene Sachpreise für die jeweils besten Einsendungen. Einsendeschluss für den JuniorenPressePreis ist der 31. Dezember 2014.

Kontakt- und Einsendeadresse:

Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure e.V. (VNJ), Postfach 6143, 30061 Hannover.

Für Pakete: Vahrenwalder Str. 205 in 30165 Hannover.

Telefon: 0511/13 88 0 oder 0151/592 144 24

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Website: www.pressepreis.de