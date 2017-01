Jurysitzung zur Findung der besten Schülerzeitungen Niedersachsens - Finalisten stehen fest!



Hannover – Am gestrigen Freitag beriet im Presseraum von Hannover 96 die Jury zur Wahl der besten Schülerzeitungen Niedersachsens. Im vergangenen Jahr hatte der Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure e.V. (VNJ) Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen, mit ihrer Schülerzeitung am JuniorenPressePreis teilzunehmen, der unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil steht.

Die Fachjury bestand aus Vertretern aus den Bereichen Politik, Medien und Wirtschaft. Die Juryleitung übernahm Sefan Kamer. Weitere Jurymitglieder waren: Prof. Dr. Rau, Herr Zwingmann, Frau Dr. Hagenmeyer, Frau Schneider-Pungs, Frau Flamme-Jasper, Frau Steuber, Herr Dannowski. Der VNJ war vertreten durch die Vorstandsmitglieder Lennart Behmer, Philipp Struck, Lena Reich und Ann-Christin Weber.

Der JuniorenPressePreis wird 2017 bereits zum 27. Mal ausgerichtet und kann somit auf eine lange Tradition zurückblicken. Niedersachsen gilt mit diesem Wettbewerb als Vorreiter in Deutschland. Besonders, weil es durch die sechs verschiedenen Kategorien (Grundschule, Förderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule) für alle Schülerinnen und Schüler eine reelle Chance gibt, zu gewinnen. Das i-Tüpfelchen bildet die siebte Kategorie: Online. Für diese können sich alle Redaktionen zusätzlich mit einer Online-Schülerzeitung bewerben. Der Landeswettbewerb ist gleichzeitig der Vorausscheid zum bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder, zu dem die drei besten Schülerzeitungen aus jeder Kategorie weitergeleitet werden.



Finalisten 2016

Über 40 Schülerzeitungen aus ganz Niedersachsen hat die Jury bewertet. Die Kriterien sind neben der journalistischen und inhaltlichen Qualität, die Relevanz für die Zielgruppe sowie Layout und optische Gestaltung der Schülerzeitungen. Dabei wurden in den sechs Kategorien folgende Platzierungen vergeben (in alphabetischer Reihenfolge):



BBS:

„BBS Times“ – Berufsbildende Schulen am Schölerberg, Osnabrück

„Reflex“ – BBS Aurich, Aurich



Förderschulen:

„Das neue Gesicht“ – Helen-Keller-Schule, Stolzenau

„Mersi News“ – Franz- Mersi- Schule, Hannover

„PPS...T! – Peter-Pan-Schule, Wolfsburg



Grundschulen:

„Schülerexpress“ – Grundschule Nienstädt, Nienstädt

„Schülerfloh“ – Grundschulen Varel, Varel

„Wir von der Schule Rheinstraße“ – Grundschule Rheinstraße, Wilhelmshaven



Gymnasien:

„Kaktus“ – Lothar- Meyer- Gymnasium, Varel

„SchollZ“ – Geschwister-Scholl- Gymnasium Berenbostel, Garbsen

„Spargel“ – Erich-Kästner- Gymnasium, Laatzen



Hauptschule:

„O-Sawt“ – Oberschule am Wasserturm, Lüneburg



Realschule:

„Aber Hallo“ – Oberschule Nordenham, Nordenham

„Hasch“ – Schule, Hambergen

„Watch Out“ – Lindenschule Buer, Melle



Online:

„Laurentinews“ - Laurentius- Siemer- Gymnasium, Saterland

„SchollZ“ – Geschwister-Scholl- Gymnasium Berenbostel, Garbsen

„Schülerexpress“ – Grundschule Nienstädt, Nienstädt



Die finalen Platzierungen werden bei der Preisverleihung am Sonnabend, 18. Februar 2017 im Zoo Hannover bekannt gegeben. Dazu werden alle Gewinner-Redaktionen und Teilnehmer herzlich eingeladen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.pressepreis.de, www.vnj.de oder tagesaktuell auf facebook.com/pressepreis.



Kontakt:

Stefan Kamer

Landesgeschäftsführer

Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure e.V. (VNJ)

Vahrenwalder Straße 205

30165 Hannover

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tel.: 0162 13 49 639